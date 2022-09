Danny Buijs ziet Club Brugge niet als hoogste niveau voor Bjorn Meijer

Dit weekend kijken Club Brugge en KV Mechelen in de Jupiler Pro League elkaar in de ogen.

De wedstrijd is ook een weerzien tussen Bjorn Meijer van Club Brugge en trainer Danny Buijs van KV Mechelen. De twee werkten al samen in Groningen.

“Het is voor een trainer een verademing om met een speler als hij te werken. Bjorn heeft precies de juiste balans tussen zelfkritiek en zelfvertrouwen”, zegt Buijs over Meijer bij Voetbal International.

“Daarom zeg ik ook dat Bjorn het vooral zelf gedaan heeft, want zijn instelling is de motor achter de bizarre ontwikkeling hij doormaakt. Hij is als een spons die water opzuigt. Ik kijk daarom met heel veel plezier en voldoening terug op onze samenwerking.”

Buijs ziet Meijer nog een sprong maken na zijn avontuur bij Club Brugge. “Een linksbenige verdediger die goed kan voetballen, fysiek in orde is en een geweldig loopvermogen bezit. Als hij zich bij Club Brugge op deze weg doorontwikkelt ben ik heel benieuwd hoe ver hij het gaat schoppen. Zijn profiel is fantastisch.”