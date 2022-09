Renato Neto nog steeds zonder club: "Ik snap de terughoudendheid"

De Braziliaanse middenvelder Renato Neto zit na een avontuur in Malta vorig seizoen nog altijd zonder club.

30 jaar is Neto ondertussen. Vorig jaar kwam hij nog uit voor Sirens in Malta. Zijn marktwaarde ligt op 150.000 euro, maar een nieuwe ploeg vond hij nog niet.

“Het is moeilijker geworden om je te bewijzen. Het enige wat de clubs nu willen zien, is data”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. En als je geen club hebt, is dat lastig. Je kan nog zo’n goeie speler zijn, als je de kans niet krijgt om je te bewijzen, sta je nergens.”

Van de blessure aan de knie die hij opliep ten tijde van zijn carrière bij AA Gent heeft hij op het veld geen last meer. Maar ernaast dubbel en dik.

“Ik heb het gevoel dat er heel wat clubs zich blindstaren op die blessure, ook al ben ik fit. Pas op, ik begrijp de terughoudendheid van de clubs om dat risico te nemen. Maar met een test van één à twee weken, neem je als club ook geen risico. In België sta ik zeker open voor een test.”