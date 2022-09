Mark McKenzie ziet grandioos verschil bij Genk ondanks vertrekkers: "Vreemd"

Racing Genk lijkt een totaal andere ploeg dan vorig jaar. Zelfs de spelers schrikken van hoe anders het allemaal loopt.

Racing Genk is goed bezig in de Jupiler Pro League. En dat ondanks het feit dat enkele grote namen de club verlieten.

Ook voor Mark McKenzie is het een verrassing. “Vreemd, inderdaad. Vraag me niet waarom het vorig seizoen niet wilde lukken. Ik kan de vinger er niet op leggen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik had de indruk dat veel spelers met zichzelf in de knoop lagen en daar leed het collectief onder. Nu voel ik een enorme samenhorigheid. Verder hebben we een nieuwe coach, een nieuwe filosofie. We pushen elkaar en dat rendeert.”