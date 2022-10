Vanderhaeghe niet te spreken over wedstrijdleiding: "Wij tonen respect maar krijgen wel 'shut the f*ck up' en 'houd uw bakkes' te horen van hem"

Dat de slotfase in KV Oostende - Racing Genk tumultueus was, is een understatement van jewelste. In de vier minuten blessuretijd werd amper nog gevoetbald en kreeg de thuisploeg nog een rode kaart.

Het begon allemaal bij de 1-2 van Racing Genk in minuut 88. Onuachu dwingt in duel met Anton Tanghe een corner af maar veel Oostendse ogen zagen een duwfout van Onuachu. Uitgerekend uit die corner komen de bezoekers op voorsprong en gaat KVO verhaal halen bij scheidsrechter De Cremer. Nadien gaan de poppen opnieuw aan het dansen en na een VAR-interventie krijgt Atanga nog rood.

"Als een scheidsrechter de hoofdrol heeft gespeeld in een wedstrijd, zijn we toch fout bezig", foetert Oostende-trainer Yves Vanderhaeghe na de wedstrijd. Even leek hij ook in de clinch te gaan met de lijnrechter maar dat spreekt hij tegen. "Ik wou hem net kalmeren. Ze vragen altijd om respect en dat tonen we ook maar vandaag was er één iemand de hele wedstrijd onbeleefd en dat was de grensrechter", klinkt het bij Vanderhaeghe.

© photonews

"Tegen een van onze spelers zegt hij Shut the f*ck up en Brecht Capon kreeg Houd uw bakkes naar zijn hoofd geslingerd terwijl er amper een probleem was. Er waren amper zware fouten of unfaire situaties deze wedstrijd en dan eindigt het zo... Laten we die laatste paar minuten wissen? Het heeft toch geen zin om erover te praten", zucht Vanderhaeghe.

Brecht Capon: "Van mij krijgen ze al 15 jaar respect maar..."

Brecht Capon bevestigt dat de lijnrechter hem enkele keren toesnauwde dat hij Zijn bakkes moest houden. "Ze vragen altijd voor het seizoen respect en dat krijgen ze ook al 15 jaar van mij. Als ik dan op een vrij normale manier verhaal ga halen en zoiets naar mijn kop krijg, gaat dat bij mij te ver. Ik was niet wild en het zijn ook maar mensen maar het is heel jammerlijk dat dit gebeurt", klinkt het uit de mond van de KVO-speler.