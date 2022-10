Edward Still heeft vertrouwen in zijn aanvaller: "De goals zullen volgen"

Charleroi wil op zondagnamiddag nog eens een overwinning pakken, maar dan moet Anderlecht wel voor de bijl.

Om voor doelpunten te zorgen rekent coach Edward Still daarbij nog steeds op Youssouph Badji, de 20-jarige spits die wordt gehuurd van Club Brugge.

"Dat hij scoorde tegen Westerlo was een eerste stap. Het was een mooi doelpunt in een zone die we verder willen exploiteren", aldus de oefenmeester.

Ademen

"Hij heeft ons zo opnieuw doen ademen. Hij voelde druk op de schouders, dat is normaal. We zijn zeer kalm en sereen gebleven."

"De doelpunten zullen volgen. Bij hem én bij de andere spitsen, dat is zeker. We blijven hard werken met de spitsen."