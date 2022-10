Dino Hotic over toekomst bij Cercle Brugge: "Cercle vroeg te veel"

Dino Hotic speelde zich tegen AA Gent in de kijker met drie doelpunten. Hij is in juni 2023 wel een vrije speler.

In januari van 2020 kocht Cercle Brugge de in Slovenië geboren Bosniër voor 1,2 miljoen euro. Nu is hij aan zijn laatste contractjaar bezig bij de Vereniging.

Over zijn toekomst is Hotic zelf duidelijk. “Ik zou graag weer Europees spelen, zoals met Maribor. Deze zomer was er interesse, maar Cercle vroeg 2,5 miljoen euro. Voor een speler met slechts een jaar contract is dat te veel”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Dan wacht een club beter tot januari, want dan mag je spreken. Geen probleem, als gezin zijn we hier heel gelukkig. Er liepen al gesprekken over een nieuw contract, maar het kan nog alle kanten op.”