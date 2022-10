'Argentijnse journaliste is zeker: Lionel Messi keert in 2023 terug naar Barcelona'

Lionel Messi is na dit seizoen einde contract bij PSG en het gondst van de geruchten dat Messi naar Barcelona zou terugkeren.

Vorige week flirtte Barcelona nog openlijk met Messi. Een van de topmannen vertelde aan Spaanse media dat het financieel mogelijk is om Messi terug naar Barcelona te halen.

In Argentinië gaat een journaliste nog een stap verder. Volgens haar is het helemaal zeker en speelt Messi vanaf volgend seizoen opnieuw voor Barcelona. Vanwaar zij die informatie haalt is niet duidelijk.

In het kamp van Messi lieten ze weten dat er later pas een beslissing zal genomen worden. Ook wil PSG Messi graag houden.

Sources close to Lionel Messi insist he will decide his future in 2023, not now. Barcelona, already discussing internally of his return — and PSG will really try to extend his contract. 🚨🇦🇷 #Messi



Messi’s camp guaranteed that no decision has been made & nothing is advanced yet. pic.twitter.com/wYIV97IL95