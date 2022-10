'Ajax heeft opvolger van Marc Overmars eindelijk gevonden'

Negen maand na het gedwongen vertrek van Marc Overmars bij Ajax is er nog altijd geen opvolger aangeduid.

Ajax heeft niet de seizoensstart waarop er gehoopt werd, al heeft de Nederlandse club ook heel wat spelers verkocht in de afgelopen zomermercato.

Het huidige technische duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar die het vertrek van Marc Overmars moesten opvangen slagen duidelijk niet in hun opdracht.

Volgens De Telegraaf worden zij tegen eind dit jaar vervangen door Danny Blind. Momenteel is hij aan de slag bij Oranje. Als het WK voorbij is, wordt hij de fulltime opvolger van Overmars, zo oordeelt de krant. Op dit moment is Blind al commissaris bij Ajax.