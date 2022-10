Ex-Rode Duivel streng over voetballerij: "Dat kan je niet uitleggen aan een gewone arbeider"

Kent u hem nog? Hij speelde ooit bij KV Oostende, Roeselare, Aalst en Cercle Brugge én was ook tweevoudig Rode Duivel.

Christophe Lauwers is tegenwoordig buschauffeur bij De Lijn in Brugge, in het verleden speelde hij jarenlang als voetballer.

Luxeleven

"De bedragen die voetballers tegenwoordig verdienen? Dat is onaanvaardbaar", klinkt het streng in Het Nieuwsblad.

"Dat kan je niet uitleggen aan een gewone arbeider. In onze tijd? Dat was anders, maar we hadden ook nog een luxeleven ten opzichte van de wielrenners."