Transfernieuws en Transfergeruchten 05/10

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 05/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

OFFICIEEL Japhet Muanza verlaat Royal Antwerp FC

De jonge verdediger verlaat The Great Old en gaat zijn geluk beproeven in Roemenië. (Lees meer)