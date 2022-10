24 jaar na papa kan Lucas Stassin zijn Europees debuut maken: "Dit is verdiend"

Zien we vanavond een nieuw debuut bij Anderlecht? Lucas Stassin zit alvast in de wedstrijdselectie voor de match tegen West Ham en de 18-jarige spits heeft al indruk gemaakt in de Challenger Pro League.

Vader Stéphane speelde 24 jaar geleden zijn laatste Europese match voor Anderlecht tegen Grasshoppers Zürich. Dat zoonlief er nu bijloopt is geen toeval. In zeven wedstrijden voor de paars-witte beloften scoorde hij zes keer en gaf hij twee assists.

"Zijn selectie is verdiend", aldus Felice Mazzu. "Hij heeft goeie prestaties neergezet en dan spreek ik niet enkel over zijn doelpunten. Dat is wat zijn trainer (Robin Veldman) me verteld heeft. Nu we meer jongens op de bank kunnen zetten (12 in Europa) is het een mooie kans voor hem. Het is ook een signaal voor hem en de andere jongeren." Maar uiteraard ook voor de reeds aanwezige spitsen, die niet meteen hun beste periode kennen.