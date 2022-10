Brüls heeft het gehad met STVV-bestuur: "Het was duidelijk niet voldoende"

Christian Brüls heeft het gehad met het treuzelen van het STVV-bestuur. Zijn contract loopt eind dit seizoen af en hij vraag allang om een gesprek om de onderhandelingen over een verlenging op te starten. Maar die kwam er niet en nu heeft hij zijn beslissing genomen.

“Ik wacht al zeven maanden op de club, donderdagochtend ben ik naar het bureau van de technisch directeur gestapt om eindelijk een 'ja' of 'nee' te krijgen, ik kan geen geduld blijven oefenen”, aldus Brüls over zijn gesprek met André Pinto in HBvL. “Ik heb vernomen dat CEO Tateishi geen actie onderneemt. Ik moet aan mijn toekomst denken en stilaan uitkijken naar een nieuwe werkgever."

De bruggen lijken nu opgeblazen. “Vooral de manier waarop dit tot stand is gekomen, stoort me. Als een club niet met je verder wil, dat kan gebeuren in het voetbal, moet je dat eerlijk communiceren. Ik wacht sinds maart op een open gesprek met mijnheer Tateishi, dat is er nooit gekomen. Van alle spelers met contractperikelen was ik degene die aangaf graag te willen blijven, maar dat was duidelijk niet voldoende.”