Complicaties in transferdossier voor ex-speler Anderlecht, Kortrijk en Zulte Waregem

Administratieve problemen? Het maakt ook deel uit van het voetbal. Het is niet anders in een dossier in de Tweede Amateurklasse.

Kent u Bryan Verboom nog? Hij kwam piepen bij Anderlecht, speelde daarna jarenlang bij Zulte Waregem en dook ook nog op bij KV Kortrijk. Snelle oplossing? Ondertussen is de verdediger de 30 gepasseerd en dit seizoen ging hij zijn geluk beproeven op lager niveau, bij Namen in de Tweede Amateurklasse. De deal is helemaal rond, maar tot op heden is er een complicatie op administratief gebied waardoor Verboom nog niet kan spelen met zijn nieuwe club. De club hoopt zo snel mogelijk op een oplossing.