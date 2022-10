Verbeke denkt nog niet aan ontslag van Felice Mazzu: " De coach ontslaan en een andere nemen: dat is nu niet de oplossing"

Niet enkel Felice Mazzu wordt op de korrel genomen. Ook Peter Verbeke krijgt de laatste tijd wel heel wat te horen en te zien op sociale media en in zijn mailbox. De CEO en sportief directeur van Anderlecht denkt echter nog steeds dat de kentering er gaat komen onder Mazzu.

De situatie begint nijpend te worden voor Anderlecht na de 13 op 30. "We staan nu op zes punten van de top vier en die kloof wordt liefst niet groter. Toch heeft het geen zin om nu te zeggen: In de volgende drie matchen moeten we 9 op 9 halen of tegen november willen we vierde staan. Dat versterkt de emoties alleen maar. We willen gewoon winnen van KV Mechelen. De coach ontslaan en een andere nemen: dat is nu niet de oplossing. Dat zou geen good governance zijn. We zijn Kompany in moeilijke momenten ook blijven steunen. Terecht", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Intussen is er kritiek op het hoe Mazzu Anderlecht laat voetballen. "Natuurlijk kan hij niet zomaar het spel van Union overzetten naar Anderlecht. Hij paste zich ook al wat aan aan de spelers die hij heeft. In het begin van het seizoen speelde de ploeg nog directer voetbal met regelmatig een lange bal. Nu opteert hij meer voor combinatievoetbal. Hij moet een goeie balans vinden tussen de twee."

Of zijn systeem aanpassen? "In dat debat moet ik mij als sportief directeur niet mengen. De coach bepaalt hoe hij voetbalt. Het is nu aan de trainer om de goeie data die we vaststellen om te zetten in resultaten. Dat is zijn corebusiness en hij zette al stappen vooruit. Het doel blijft de top vier, de bekerfinale en Europees voetbal. De spelers staan alleszins nog vol achter Mazzu."