Johan Boskamp kijkt naar bestuur Anderlecht: "Dat gaan we wellicht nooit weten"

Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen en dan is het logisch dat de supporters morren, zo oordeelt analist Johan Boskamp.

Als het niet goed gaat, dan wordt er automatisch naar de trainer gekeken. “Ze kunnen zeggen van Felice wat ze willen, maar van dit Anderlecht valt gewoon geen wereldploeg te maken”, is Johan Boskamp duidelijk bij Het Belang van Limburg.

“Ik begrijp dat de supporters zich beginnen roeren. Er zit totaal geen standvastigheid in die club. Het project-Kompany hebben ze van de ene op de andere dag opgeblazen. Is het ondertussen nu al duidelijk of ze hem ontslagen hebben of dat hij zelf is opgestapt? Dat gaan we wellicht nooit weten.”

Anderlecht is geen fractie meer van wat het vroeger was. “Ik blijf het wel een pijnlijke zaak vinden voor het Belgisch voetbal. Anderlecht wàs in mijn tijd het vlaggenschip. En kijk nu eens.”