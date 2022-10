William Balikwisha nog niet zeker van verlengd verblijf bij Standard

William Balikwisha werd gelinkt aan Waasland-Beveren en Seraing, maar bleef uiteindelijk toch Standard trouw. Zijn contract loopt in juni 2023 af.

De komst van Ronny Deila heeft Sclessin op zijn grondvesten doen daveren. De nieuwe eigenaar wou schoon schip maken en met de hulp van de trainer heeft het dat voor een groot stuk bereikt.

William Balikwisha was één van de pionnen die op vertrekken stond, maar uiteindelijk toch aan boord bleef. “Ik voel me heel goed bij Standard en mijn grootste wens is om op Sclessin te blijven”, zo vertelt hij bij de RTBF.

“Het was mijn droom om basisspeler te zijn in dit team en ik heb daar hard voor gevochten. Ik weet dat mijn agent en de clubleiding aan het onderhandelen zijn. Ik hoop dat er een gunstig gevolg komt, maar momenteel is het nog wat te vroeg om er meer over te zeggen.