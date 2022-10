Christoph Daum ziet maar één uitdager voor Club Brugge in 1A

De competitie is al eventjes aan de gang, maar voor Christoph Daum zal er opnieuw niet veel spanning in de competitie zitten.

Christoph Daum zat in zijn periode met een stevige dominantie van RSC Anderlecht in de Belgische competitie. Nu is die eer weggelegd voor Club Brugge.

Blauwzwart moet op dit moment in de rangschikking wel Royal Antwerp FC en Racing Genk voor zich laten. Volgens Daum wordt het een tweestrijd om de titel in 1A.

Er lijkt maar één echte uitdager te zijn. “Antwerp kan het toch boeiend maken. Ze willen met alle macht die titel”, klinkt het bij de Duitser in Het Laatste Nieuws.

“En het ziet er goed uit om met Club te concurreren met trainer Van Bommel en een nog versterkte ploeg. Die ontwikkeling zie ik minder bij Anderlecht, Union, Genk, Gent of Standard. De grootste rivaal is Antwerp, Club zal zeer goed moeten zijn om hen af te houden.”