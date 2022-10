'Ontslag van Alfred Schreuder stap dichterbij: Lyon gooit trainer buiten'

Alfred Schreuder won zaterdag met Ajax bij FC Volendam, maar daarom zijn de zorgen van de moeilijke seizoensstart bijlange nog niet van de baan.

Het slechte nieuws voor Alfred Schreuder komt immers uit Frankrijk. Volgens ESPN is Peter Bosz aan de deur gezet door Olympique Lyon, al is dat nieuws nog niet officieel.

De Nederlander won vijf keer op rij niet met zijn Franse club. Bosz was één van de trainers waarmee Ajax na het vertrek van Erik Ten Hag naar Manchester United in zee wou gaan.

Dat Bosz nu wel beschikbaar is zou de druk op Alfred Schreuder alleen maar kunnen doen toenemen, al lijken ze in Amsterdam voorlopig nog het vertrouwen te hebben in de ex-trainer van Club Brugge.