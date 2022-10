"Club Brugge is terechtgekomen in een positieve, vicieuze cirkel"

Vincent Mannaert wil de voetjes nog op de grond houden als het gaat over de concurrentie tussen Club Brugge en de rest van België, maar de analisten zijn toch duidelijk.

"Club Brugge is in een positieve vicieuze cirkel terechtgekomen", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza over de hoge vlucht van blauw-zwart.

"Ook Bayern steekt er niet het hele seizoen met kop en schouders bovenuit. Dat is eveneens het geval in andere landen, waar clubs met meer geld onmogelijk altijd eerste kunnen eindigen."

Sructureel

"Toch moeten we het niet alleen hebben over het financiële. Club heeft ook structureel een stevige organisatie neergezet. Die wordt gestuwd door middelen die elke dag toenemen. De concurrentie moet daarom op zijn hoede zijn voor de steeds hogere vlucht die blauw-zwart neemt."

"Als iemand nu een speler komt halen, is dat een jongen die furore maakte in de Champions League. Club kan zo veel hogere prijzen vragen dan Anderlecht en Racing Genk. Het is een molen die steeds meer geld genereert."