Sammy Bossut en Kristof D'Haene houden weddenschap over derby

Zaterdagmiddag wordt de West-Vlaamse derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem afgewerkt.

De wedstrijd wordt om 16 uur gespeeld, bij klaarlichte dag zoals de politie het zegt, om ongeregeldheden te vermijden. Er zijn ook slechts 600 bezoekende supporters toegelaten.

Sammy Bossut en Kristof D’Haene hielden bij de Krant van West-Vlaanderen ook een dubbelgesprek als vooruitblik op de derby tussen KVK en Essevee.

Aan een pronostiek willen ze zich niet wagen, maar een weddenschap kan er wel van af. “Zullen we een deal sluiten, Sammy?”, zegt D’Haene.

“Als jij wint, wat toch niet zal gebeuren, krijg je van mij een ontbijt met je vrouw, in het Parkhotel. Win ik, dan trakteer jij mijn vrouw en ik op een ontbijt. Lijkt me een mooie deal, niet?” Waarop Bossut reageert: “‘t Is goed. Hoeveel kost dat hier?”