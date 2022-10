Hoefkens levert het bewijs: "Je hoort niemand nog zeiken over Ruud Vormer of Noa Lang"

Club Brugge laat in de Champions League zien wat de ploeg allemaal in zijn mars heeft, maar in België is er nog wat goed te maken.

Club Brugge doet het fantastisch in Europa, maar in de vaderlandse competitie liet het al heel wat punten liggen. Antwerp en Genk doen voorlopig nog altijd beter dan de West-Vlamingen. Volgens analist Johan Boskamp is Club Brugge nog niet op weg om het Bayern München van België te worden. “Dat vind ik gelul. Alsof ze nu plots te goed zouden zijn voor België. Als ik me niet vergis hebben ze vorige week nog verloren van Westerlo”, vertelt de Nederlander aan Het Belang van Limburg. Alle puzzelstukken lijken op dit moment op hun juiste plaats te vallen, zo beseft Boskamp als hij Club Brugge nu bezig ziet. “Maar ze zijn wel verder aan het weglopen van de concurrentie. Zeker op financieel vlak. Het plaatje klopt gewoon.” “Het beste bewijs is dat je niemand nog hoort zeiken over Ruud Vormer of Noa Lang. Omdat hun vervangers het zo fantastisch goed doen. Maar er zullen ook nog mindere periodes komen. En dan staat iedereen weer klaar om hen af te maken.”





