Onze man van de match in #OHLGNK: Maarten Vandevoordt houdt Genk in moeilijke omstandigheden overeind

Dat zal Maarten Vandevoordt deugd doen: eens als man van de match van het veld stappen. Genk won eens niet omdat het in het slot nog had gescoord, maar omdat zijn doelman de nul kon houden.

Zo was het doelpunt van Onuachu goed voor de volle buit en in dat resultaat had Maarten Vandevoordt dus zeker zijn aandeel. Oké, de Genkse keeper moest geen miraculeuze saves doen, mede dankzij het gebrek aan efficiëntie bij OHL. De thuisploeg ontbeerde de échte overtuiging bij de afwerking.

Desalniettemin waren het moeilijke omstandigheden waarin Vandevoordt zijn netten schoon hield. Na vijf minuten moest hij zich al opmaken voor een elfmeter. Kiyine schoot slap in, maar Vandevoordt hield het hoofd koel en koos de goede hoek. Prima gedaan dus. Wellicht zijn belangrijkste redding, want bij een vroege achterstand had dit een heel andere partij kunnen worden voor RC Genk.

Vandevoordt 'leest' het goed

De nationale beloftendoelman kreeg in het eerste kwartier na rust opnieuw een kans om zich te onderscheiden. De Norre speelde een vrije trap breed naar Al-Tamari, die uitpakte met een plaatsbal. Vandevoordt had het schot goed 'gelezen' en duwde de bal prima uit zijn doelvlak en naar de buitenkant. Zo geen herneming mogelijk.

Daarnaast was er nog een één-op-één met Mendyl waarbij Vandevoordt de bovenhand halen. Mendyl werd afgevlagd voor buitenspel, maar stond wel degelijk on side. Als hij gescoord had en de VAR was er bijgehaald, was het dus een geldig doelpunt geweest. Ook dit was dus een redding die echt wel telde. Tel al deze momenten op en dan weet u waarom Maarten Vandevoordt onze man van de match is in OHL - Genk.