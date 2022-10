Custovic is duidelijk over ontslag: "In dat geval wil ik niet verder doen"

Adnan Custovic tekende op 1 september een contract voor de komende twee seizoenen bij KV Kortrijk.

Geen cadeau, om KV Kortrijk te coachen. De club heeft de naam om een moeilijke kleedkamer te hebben. En Custovic wordt al verweten te aardig te zijn.

“Ze kennen me niet”, vertelt Custovic aan La Dernière Heure. “Ik ben niet de populairste persoon, maar heb wel vertrouwen in mezelf. Ik heb veel geleerd met Ivan Leko in China, waar we een kleedkamer vol sterren hadden.”

Kortrijk heeft voor Custovic meer dan voldoende kwaliteit om het behoud af te dwingen. “Er is genoeg kwaliteit om in eerste klasse te blijven. We horen niet thuis bij de laatste drie. Ik wil niet verder doen, als we niet in het behoud slagen.”

Dit jaar had Custovic immers geen tijd om in te werken in de ploeg. “Een rustig jaar hebben en dan de tijd hebben om volgend seizoen iets nog sterkers op te bouwen door de voorbereiding te kunnen doen.”