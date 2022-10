🎥 DIW gaat stuk om Nainggolan: "Vapen is de B-kern van het paffen"

Radja Nainggolan kreeg een straf opgelegd van Antwerp FC. De middenvelder haalde de krantenkoppen de voorbije dagen op negatieve wijze. Hij werd voor onbepaalde tijd uit de A-kern verbannen. En daar werd uiteraard ook mee gelachen.

Radja Nainggolan was zijn basisplaats al even kwijt bij Antwerp FC, maar sinds begin deze week heeft Il Ninja zelfs geen plaats meer in de kleedkamer.

The Great Old heeft de middenvelder immers uit de A-kern gezet. Na het rijden zonder geldig rijbewijs was er op de bank tegen Standard de e-sigaret.

Over de hele zaak is er ondertussen ook al het nodige verschenen op de sociale media. En ook de mannen van De Ideale Wereld zijn ermee aan de slag gegaan.

Met hun gekende rubriek van 'de woordvoerder', deze keer gespeeld door 'Kriske Toebak'. "Vapen is de B-kern van het roken", klonk het onder meer.