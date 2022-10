📷 Promovendus zet trainer aan de deur: "Niet FC Schalke 04-waardig"

Frank Kramer is niet langer trainer van Schalke 04. Na de uitschakeling in de beker moest hij opstappen.

Dinsdagavond verloor Schalke 04 in de zestiende finales van de Duitse beker met 5-1 van 1899 Hoffenheim. Sinds juni pas was Frank Kramer coach van Schalke. De ploeg promoveerde op het einde van vorig seizoen weer naar het hoogste niveau in Duitsland, maar had met 6 op 30 geen goede start. Voorlopig staat het voorlaatste in de Bundesliga.

“Na de promotie van vorig seizoen was ons doel voor de nieuwe campagne om in de Bundesliga te blijven. Tot voor kort waren we ervan overtuigd dat we met de huidige begeleiding de zaken konden omdraaien, maar vanuit ons oogpunt hebben we nu een punt bereikt dat we een verandering moeten doorvoeren”, aldus sportief directeur Rouven Schröder.

“In de resterende vijf competitiewedstrijden voor de langer dan gebruikelijke WK-pauze moeten we punten pakken om ons in de best mogelijke positie te plaatsen voor wat voor de club een enorm belangrijke tweede seizoenshelft is.”

“De manier waarop we hebben gespeeld, vooral in de uitwedstrijden tegen Leverkusen en Hoffenheim, is niet FC Schalke 04-waardig. Deze analyse gaat verder dan alleen de hoofdtrainer als individu. We moeten ons op alle gebieden aanzienlijk verbeteren om onze gemeenschappelijke doelstelling voor het seizoen - in de Bundesliga blijven - te kunnen bereiken”, klonk het bij bestuurslid Peter Knäbel.