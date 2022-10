Felice Mazzu wordt wellicht ontslagen, de beloftecoach is een van de kandidaten om T1 te worden

Het lot van Felice Mazzu lijkt bezegeld. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer de beslissing over het ontslag valt.

Om 10 uur werd Felice Mazzu bij het bestuur van RSC Anderlecht verwacht, maar om 10 uur was er nog geen spoor van hem in Anderlecht. Enige tijd later werd hij gespot in Tubeke. Hij zit daar met zijn staf in het Belgian Red-hotel. Ook het bestuur zat daar.

Mazzù et son staff sont encore à Tubize. Les mines sont basses. pic.twitter.com/zkbOfVSI2t — Romain Van der Pluym (@RomVanderPluym) October 24, 2022

De spelers druppelden in Neerpede geleidelijk aan binnen. Vanaf 10 uur stond er een training op het programma, maar door alle perikelen begon die later. Beloftecoach Robin Veldman zou volgens Het Nieuwsblad de training leiden. Ook zou hij een van de kandidaten zijn om Mazzu op te volgen.

Ondertussen was het overleg tussen Mazzu en het bestuur in Tubeke al afgelopen. Voorzitter Wouter Vandenhaute trok terug richting Neerpede.