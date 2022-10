Actie van Esposito wordt helemaal niet gesmaakt door analisten

Tijdens en na de wedstrijd tussen Standard en Anderlecht eisten de supporters van paarswit de hoofdrol op.

Een opvallend beeld was dat Denis Dragus de supporters van Anderlecht nog wat probeerde te provoceren toen er definitief afgefloten was.

Doelman Arnaud Bodart gaf hem een stevige tik en trok hem weg. Nog opvallender was dat Esposito er ook op wou ingaan, hij werd tegengehouden door Jan Vertonghen.

De actie van de Italiaan kon op weinig begrip rekenen van Filip Joos in Extra Time. “Dus hij vindt dat hij Anderlecht vertegenwoordigt? Hij heeft nog niks gedaan behalve zijn goal op West Ham en dan komt hij het even zeggen”, klonk het.

“Dat mag je doen als je iets betekent. Maar toon het eerst maar eens op het veld. Dat is een ongelooflijk mislukte…” Het laatste woord kwam er niet uit. Joos had het nog even over mislukte huurspelers maar zweeg dan.