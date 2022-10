Analist duidelijk over huwelijksaanzoek: "Niet romantisch dat te doen op het werk" en "Ik dacht dat ik naar The Bold & The Beautiful zat te kijken"

Voor velen was het een mooi moment toen Aron Dönnum zijn vriendin na de stopgezette Clasico tegen Anderlecht ten huwelijk vroeg. Maar niet iedereen had dezelfde mening.

Zo was Arnar Vidarsson toch niet helemaal overtuigd in Extra Time: "Ik vind het niet zo romantisch om je vrouw ten huwelijk te vragen op je werk."

Bold & Beautiful

"Hij is een Noor, zij een Noorse. Hoelang voetbalt hij daar al? Hij kent ze twee jaar ... ik vond het een trieste avond. Ik ben blijven kijken tot ik dacht dat ik niet meer wist naar wat ik zat te kijken. Het was precies The Bold & The Beautiful."

Gert Verheyen had ook zijn mening: "Ik schrok wel toen hij zei dat hij ze twee jaar kende. Dat is misschien wat rap. Maar goed, hij moet het voor zichzelf weten."