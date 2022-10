Smokkelen fans echt vuurpijlen in lichaamsholtes? "Niemand van ons zou dat ooit in zijn hoofd halen, er is toch geen controle"

Lorin Parys, CEO van de Pro League, liet gisteren weten dat ze machteloos staan tegenover fans die vuurwerk willen binnensmokkelen in de stadions. "Ze verstoppen het zelfs in lichaamsholtes", aldus Parys. Een uitspraak die bij de harde kernen blijkbaar op hoongelach wordt ontvangen.

Want dat is absoluut nergens voor nodig. De controles zijn eigenlijk om te lachen en zelfs de politie mag niet in de buurt van intieme zones fouilleren. ''Wij hebben voor de match niet de minste politiecontrole gehad, enkel van stewards", aldus een lid van de harde kern in HLN. ''Dat wij vuurwerk in lichaamsholten zouden moffelen? Niemand van ons zal dat ooit in zijn hoofd halen. Dat is hetzelfde als bolletjes cocaïne in je achterste stoppen. Zó ver zullen wij nooit gaan."

"De waarheid is dat het vandaag kinderlijk eenvoudig is om vuurpijlen een stadion in te krijgen. Eigenlijk kan iedereen dat. Zelfs de straffe vuurpijlen zijn niet groter dan een Labello-lipstick. Dat is gauw in een schoenzool of onderbroek gestopt. Daar mogen de stewards toch niet controleren."

Iedereen wist ook wat er stond te gebeuren. "Bij onze eigen stewards én zelfs bij de meegereisde spotters van de Anderlechtse politie. Zij wisten op voorhand: zodra Anderlecht twee goals in het verlies stond, zou het protest losbarsten."