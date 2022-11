Droomt ook dit team van titel? "Eerlijk zijn: we zitten op niveau van Club Brugge"

De titelstrijd wordt dit seizoen mogelijk opnieuw heel spannend, al heeft Genk momenteel een streepje voor bij iedereen.

Toch zou het wel eens heel spannend kunnen gaan worden. Ook bij Union SG geven ze de strijd in ieder geval nog niet op.

Er is ambitie, ook en zeker bij Bart Nieuwkoop: "We zitten op het niveau van Club Brugge op dit moment. We hadden dat misschien niet verwacht na het vertrek van de coach en twee belangrijke spelers", klinkt het in La Dernière Heure.

Druk

"We zijn goed bezig, maar we moeten dus verder blijven werken, want we willen hoger mikken", is de Nederlander duidelijk.

Zelf ligt hij nog tot 2024 onder contract bij Union: "Op dit moment wil ik nergens anders heen. Ik ben 27 en ik denk wel aan de toekomst, maar er is zeker geen druk."