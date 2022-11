Brighton haalt een absoluut Argentijns toptalent binnen en dus mag Union dromen van een nieuw goudhaantje

Brighton & Hove Albion heeft de transfer van Facuno Buonanotte afgerond. De 17-jarige Argentijn maakt in januari de overstap. Mag Union SG dromen van een absoluut goudhaantje in het Dudenpark?

Facunda Buonanotte wordt omschreven als één van dé absolute toptalenten van Argentinië. Brighton & Hove Albion betaalt twaalf miljoen euro aan Rosario Central. Al is het wachten tot januari alvorens de overgang officieel is.

Het spreekt echter voor zich dat de klein héél klein is dat Buonanotte meteen zal aansluiten in de Premier League. En dus mag Union SG dromen van een huur. De Belgische vice-kampioen zag de voorbije jaren regelmatig huurspelers van The Eagles passeren.