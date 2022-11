Vanhaezebrouck snapt dat het moeilijk wordt voor top-4: "Zij zijn op weg naar de titel" en "Club met kapitaalkrachtige eigenaar"

AA Gent gaat tegen Molde op zoek naar een van zijn doelen dit seizoen. Daarna wordt verder gekeken naar de competitie. Al zal het daar niet makkelijk worden.

AA Gent wilde graag nog eens play-off 1 halen in België, maar ook dit seizoen is er dat eentje met amper vier ploegen.

En de concurrentie is niet min. Er is Standard, er is Club Brugge en dit seizoen staan ook Genk, Antwerp en Union nog (ver) boven de Buffalo's.

Play-off 1

"Genk won al vier titels en is op weg naar zijn vijfde", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. "Antwerp is een enorm sterk financieel blok dat aan het komen is en met Union heb je een club met een kapitaalkrachtige eigenaar die goed functioneert."

Play-off 1 wordt dus niet makkelijk: "We kunnen niet al onze targets behalen. Europese overwintering is er ook eentje. Daarin zijn we bij de top-3 van België de laatste jaren."