Hein Vanhaezebrouck spreekt zijn lof uit net voor de match tegen Club Brugge

Zondag speelt AA Gent thuis tegen Club Brugge. Opnieuw een belangrijke match en Hein Vanhaezebrouck sprak vooraf zijn lof over Club uit.

Volgens Hein Vanhaezebrouck gaat het een moeilijke match tegen Club Brugge worden. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Hij keek naar de evolutie van Club en de ziet ook dat ze veel mogelijkheden hebben.

Ook ziet Vanhaezebrouck dat er bij Club geen paniek is als er een mislukte transfer is, zelfs als ze veel geld kostten. De transfer van Sowah vindt hij het beste voorbeeld. Het lukte niet echt in zijn 1e jaar en ze leenden hem ook met weinig succes uit, maar bij Club Brugge ontstond er geen paniek;

Dat vergeleek Vanhaezebrouck met zijn eigen club. Bij AA Gent zou die speler wel worden afgemaakt omdat er van hem wordt verwacht dat hij het verschil zal maken.