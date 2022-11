🎥 Steven Defour brengt nieuws waar KVM-fans al lang op wachten: "Bijker en Mrabti hebben groepstraining hervat"

Steven Defour en KVM kunnen uitpakken met goed nieuws. Lucas Bijker en Kerim Mrabti zijn nu echt wel op de weg naar volledig herstel. Deze twee titularissen moet Malinwa al het hele seizoen missen.

In het 'Discours van Defour' op het YouTube-kanaal van KV Mechelen bespreekt de coach de staat van de spelerskern in aanloop naar de thuismatch tegen Zulte Waregem. Lavalée blijft revalideren, maar voorts is er enkel goed nieuws. "De geschorsten zijn terug en Alessio, die ziek was, is ook terug. Bijker en Kerim Mrabti hebben de groepstraining hervat."

"Ze kunnen nog niet elke dag meedoen, maar tegen volgende week en zeker na de winterstop zijn die ook gewoon terug", brengt Defour nieuws waar menig KV Mechelen-supporter al lang zit op te wachten. "Je merkt meteen dat er meer peper en zout is in de training. Het zijn ook jongens die kwaliteiten meebrengen. Het is leuk om die jongens erbij te hebben. Niet enkel voor de sfeer, maar ook voor de kwaliteit."

De gretigheid om zo snel mogelijk helemaal terug te keren is er bij hen beiden zeker. "We moeten hen afremmen. Het is niet omdat ze één keer met de groep trainen dat ze dat de dag nadien ook moeten doen. Het is wel beter dat wij hen moeten afremmen dan dat zij ons moeten afremmen."

Toch ook eens over naar de orde van de dag: zaterdag is het KVM - Zulte Waregem. "Met Mbaye Leye heb ik samen gespeeld, hij is iemand die ik enorm apprecieer. We gaan altijd heel vriendschappelijk met mekaar om. Bij Standard is hij in een moeilijke situatie terechtgekomen en bij Zulte Waregem is het ook kwestie van de spelers naar zijn ideeën te laten voetballen. Ik hoop dat het bij Waregem pas vanaf volgende week beter gaat."