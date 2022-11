Supporters AA Gent komen met duidelijk spandoek richting Club Brugge na Europese zege: "Geen genade, geen excuses"

AA Gent haalde het vlotjes van Molde FK en mag zo de Europese lente in. Maar zondag volgt er een héél andere wedstrijd.

De spelers konden na de wedstrijd de fans gaan groeten met een 4-0 overwinning in de achterzak. En dat leverde ook het nodige spektakel en lawaai op.

Toch hadden de supporter in het feestgedruis ook meteen al iets in petto met oog op de wedstrijd van zondag tegen Club Brugge.

No mercy, no excuses

Tijdens de wedstrijd was er al een "Alle boeren zijn homo" vanwege de supporters, na de wedstrijd volgde er een duidelijk spandoek: sunday - no mercy, no excuses.

Ook tegen Club Brugge willen de supporters van de Buffalo's dus een overwinning. Alle hens aan dek dus ook naar dit weekend toe.