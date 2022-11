Als het van Verschaeren afhangt, wordt dit de nieuwe T1 van Anderlecht: "Veel geleerd van Vincent Kompany"

RSC Anderlecht wist zich te plaatsen voor de Europese lente door een zege op bezoek bij Silkeborg. En dus kunnen ze zich nu opnieuw focussen op de Jupiler Pro League.

RSC Anderlecht kan met een overwinning tegen Antwerp ook in de vaderlandse competitie opnieuw een zaakje doen.

Veldman

"Het loopt opnieuw beter", beseft ook Yari Verschaeren in Het Laatste Nieuws. Hij was van waarde in Zweden en daarbij krijgt ook de coach een pluim: "Refaelov en ik maken elkaar beter. Creatieve spelers moet je een bepaalde vrijheid geven."

"Ik vind dat Robin Veldman goed werk levert. Hij stuurt de groep goed en legt de nadruk op onze kwaliteiten. Ik denk dat hij veel geleerd heeft van Kompany, hij legt dezelfde accenten. Hij heeft ons kunnen bekoren, met hem doorgaan zien we zeker zitten."