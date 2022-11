Rode Duivels, WK en Racing Genk: "Dat zou ik toch heel bizar vinden van Martinez"

Racing Genk vliegt als een orkaan door de competitie. Sinds de openingsspeeldag tegen Club Brugge verloor het niet meer.

Wouter Vrancken ging met Racing Genk onderuit op de openingsspeeldag bij Club Brugge, toen een bijzonder gevleide overwinning van de landskampioen. Racing Genk wist sindsdien 14 keer te winnen en speelde 1 keer gelijk. Daardoor staat het riant aan de leiding in de Jupiler Pro League.

“Ik kan me voorstellen dat ze in Limburg niet echt op een WK-break zitten te wachten nu. Die zou hun elan wel eens kunnen breken. Overigens drijft Genk niet enkel op de topvorm en klasse van Onuachu. Die hele ploeg zit in een ongelooflijke flow”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Er is ook Mike Trésor met al zijn assists, en een heel sterke Bryan Heynen. Hopelijk valt diens blessure mee. Mocht er geen enkele speler van Genk opgeroepen worden door Roberto Martínez voor Qatar - en Heynen is toch echt wel dé leider daar - dan zou ik dat heel bizar vinden.”