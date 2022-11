"Sneller en strenger geworden in onze straffen": stadionverboden wenken voor fans die boekje te buiten gaan, maar er is nog een groot probleem

Het was dit weekend opnieuw huilen met de pet op als het gaat over het gedrag van de supporters op diverse velden.

Vuurwerk in verschillende stadions en vooral in Gent - Club Brugge ook heel wat onnodig geweld tijdens en na de wedstrijd.

"De daders mogen snel een straf verwachten. We zijn veel sneller en strenger in onze straffen geworden", aldus CEO Lorin Parys van de Pro League in Het Laatste Nieuws.

Identificatie

"Meteen nadat de daders geïdentificeerd zijn, worden zij geschorst en kunnen zij het stadion niet meer in. Voor het gooien van een vuurpijl krijgen die een stadionverbod van twee tot tien jaar opgelegd, bij recidive kan dat oplopen tot 25 jaar. Binnen de twintig werkdagen volgt er een definitieve uitspraak. Deze aanpak wérkt."

Toch zijn er nog de nodige problemen: "Alles staat of valt natuurlijk met de identificatie. Als je een stadionverbod hebt, moét het ook onmogelijk zijn om nog binnen te geraken. Er wordt hard gewerkt aan verandering. Ook preventief. Maar dat vergt tijd. We zijn met de overheid bezig om de veiligheidscirkel helemaal te sluiten. Het is ons doel om alleen nog met tickets en abonnementen op naam te werken."