Sadio Mané ondanks blessure in de WK-selectie Senegal

Sadio Mané is opgeroepen voor het WK in Qatar. Opmerkelijk, want hij blesseerde zich afgelopen weekend.

Afgelopen weekend speelde Bayern München thuis tegen Werder Bremen. Ze wonnen vlot met 6-1, maar zagen Sadio Mané na 20 minuten uitvallen met een peesblessure. Zo leek zijn WK met Senegal in gevaar te komen. Maar de medische staf van Senegal heeft er alle vertrouwen in dat Mané op het WK fit zal zijn. Hij is immers in de selectie van Senegal opgenomen. Ondertussen liet Bayern weten dat ze zijn blessure over 10 dagen nog eens zullen onderzoeken. De situatie blijft dus onduidelijk voor de kapitein van Senegal. Verder zitten in de selectie van Senegal ook 3 spelers met een Belgisch verleden. Dat zijn Kalidou Koulibaly (ex-Genk), Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) en Krépin Diatta (ex-Club Brugge). Selectie Senegal: Doelmannen: Edouard Mendy, Alfred Gomis en Seny Dieng. Verdedigers: Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Youssouf Sabaly, Fodé Ballo-Touré, Pape Abou Cissé, Ismail Jakobs en Formose Mendy. Middenvelders: Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Krépin Diatta, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Moustapha Namé en Loum Ndiaye. Aanvallers: Sadio Mané, Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Bamba Dieng, Famara Diedihou, Nicolas Jackson en Iliman Ndiaye.