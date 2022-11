Vader Boyata begrijpt dat zijn zoon wordt thuisgelaten: "Je moet 100% fit zijn, en dat is mijn zoon niet"

De beslissing op Dedryck Boyata thuis te laten was de moeilijkste volgens Roberto Martinez, maar zijn vader begrijpt het.

Roberto Martinez besloot om de verdediger van Club Brugge niet mee te nemen naar Qatar. De verdediger verhuisde deze zomer van Hertha Berlijn om speelminuten te verzamelen, maar dat mislukte.

Martinez nam in de plaats Faes, Theate en Debast mee naar het WK. Boyata begreep de uitleg van de bondscoach en ook zijn vader vindt de beslissing correct. “Als je zo’n WK mist, dan doet dat uiteraard pijn. Dat zou elke speler zo aanvoelen. Alleen als ik bondscoach was geweest, dan had ik Dedryck wellicht ook niet meegenomen”, zegt hij bij Het Nieuwsblad.

“Het land vertegenwoordigen op zo’n groot toernooi is nu eenmaal een hele zware taak. Daarvoor moet je 100 procent fit zijn en dat is mijn zoon nog niet.” Vader Boyata begrijpt de keuze van Martinez dus om hem thuis te laten en te kiezen voor jongeren die wel in vorm zijn en meer spelen.