Lierse K. doet opvallende geste voor eigen spelers na bekeruitschakeling tegen Anderlecht

Lierse Kempenzonen werd door Anderlecht na een strafschoppenreeks uitgeschakeld in de Croky Cup.

Bij Lierse Kempenzonen blikken ze terug op een fantastische voetbalavond tegen RSC Anderlecht. Enkel de sportieve kers op de taart ontbrak door paarswit uit te schakelen.

“We hadden op een fijne bekeravond gehoopt met alles erop en eraan. En of we die hebben gekregen. Ik ben een gelukkig man”, zegt voorzitter Luc Van Thillo aan Gazet van Antwerpen.

Zoals op als naast het veld liep alles perfect. “Anderlecht twee uur in bedwang gehouden. Akkoord, dan de loterij verloren met die strafschoppen. Er heerste donderdagavond diepe ontgoocheling. Dat is nergens voor nodig. Want wij hebben naar mijn gevoel gelijk gespeeld. Niet verloren.”

En de voorzitter maakte daarom een opvallende geste voor de spelers. “Ik heb de spelers na de match de winstpremie beloofd. Ze hebben heel Lier en de Kempen in vervoering gebracht. Ze verdienen het niet na zo'n prestatie met lege handen achter te blijven.”