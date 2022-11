Van Bommel zoekt geen excuses: "Tegen Genk was er ook geen verschil te merken"

Club Brugge en Royal Antwerp FC spelen zondagmiddag tegen elkaar in de Jupiler Pro League.

Voor beide ploegen is het echt van moeten om niet nog meer achterstand op te lopen in de rangschikking van de Jupiler Pro League. “Ach, deze wedstrijd is altijd belangrijk, of je nu tien of drie punten achter staat”, zegt trainer Mark van Bommel aan Het Laatste Nieuws. “We willen graag winnen, op welke manier ook.”

Excuses zijn niet aan de orde. “Het gegeven dat we na de bekeruitstap één dag minder recuperatie hebben dan Club Brugge mag trouwens niet meespelen. Tegen Genk hadden we onlangs zelfs twee dagen minder na een midweekmatch en in het spel was er toen ook geen verschil te merken.”