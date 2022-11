Kiezen tussen Vertonghen of Alderweireld: "Daar kan je niet mee naar de oorlog"

Met Jan Vertonghen van RSC Anderlecht en Toby Alderweireld van Royal Antwerp FC heeft bondscoach Roberto Martinez twee ervaren pionnen achterin. Al zijn die niet meer van de jongste...

De verouderende verdediging van de Rode Duivels is de voorbije jaren altijd al een discussiepunt geweest en ook nu, in de laatste rechte lijn naar het WK in Qatar, wordt de vraag opnieuw gesteld.

Gazet van Antwerpen ging in gesprek met Patrick Vervoort en Marc Van Der Linden, twee ex-internationals die op het WK van 1990 in Italië speelden.

Van Der Linden is heel duidelijk in zijn keuze. “Alderweireld is nog in orde, die zie ik elke twee weken spelen bij Antwerp. Da's onze beste transfer van de laatste jaren”, klinkt het.

Vervoort weet welke opstelling hij zal kiezen. “Alderweireld centraal, links Theate en rechts Faes. Is dat geen optie?”

Geen Vertonghen dus ook. “Hij is alleszins meer versleten dan Alderweireld. En ik heb Alderweireld altijd hoger ingeschat dan Vertonghen. Het probleem bij Vertonghen: die straalt nooit enthousiasme uit. Daar kan je niet mee naar de oorlog.”