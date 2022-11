Paolo Maldini neemt het op voor Charles De Ketelaere: "Hij staat onder contract voor 5 jaar, niet 5 maanden!"

In de met 2-1 overwinning van AC Milan tegen Fiorentina bleeft Charles De Ketelaere 90 minuten aan de bank gekluisterd. Dit had hijzelf, maar ook AC Milan niet verwacht van de aankoop van 32 miljoen euro. Ondanks zijn jeugdige leeftijd hadden de fans van AC Milan meer verwacht van de Rode Duivel.

Technisch directeur Paolo Maldini neemt de middenvelder echter in bescherming "Het is geen gemakkelijke tijd voor Charles De Ketelaere. Het is hier anders, maar hij staat onder contract voor 5 jaar, niet 5 maanden", zegt Maldini na de wedstrijd tegen Fiorentina.

Een bewijs dat binnen het bestuur van AC Milan er nog steeds heel veel vertrouwen is in de capaciteiten van De Ketelaere en dat hij tijd krijgt om te wennen en zich te ontwikkelen.

AC Milan director Paolo Maldini: “It’s not an easy moment for Charles de Keteleare — here’s is different but he’s under contract for five years, not five months”. 🔴🇧🇪 #ACMilan



"We trust him for the future, here at Milan is different for Charles and it takes time".