Speler uit de Challenger Pro League treft de Rode Duivels op het WK in Qatar

De Challenger Pro League krijgt dan toch een speler op het WK in Qatar. Die eer is weggelegd voor Liam Fraser van Deinze.

Liam Fraser is opgenomen in de WK-selectie van Canada. Zo komt er een speler uit de Challenger Pro League in Qatar, in de poule van de Rode Duivels waar ook nog Kroatië en Marokko in zitten.

Fraser werd opgeroepen voor een stage in Bahrein eerder deze maand. De middenvelder wist de bondscoach daar te overtuigen van zijn kunnen en dwong nu een plaatsje af in de selectie.

Er werd verwacht dat hij bij de afvallers zou zitten, maar dat draaide toch eventjes anders uit. Of hij ook tot spelen toe zal komen op het WK is echter nog een andere vraag...