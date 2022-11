Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 17

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we ook deze week Hervé Koffi. Hij hield zijn team een paar keer nuttig in de wedstrijd, tot de supporters van Charleroi zijn eigen doelman in de zak wisten te zetten.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie man. Burgess was de beste verdediger voor Union bij Standard en scoorde, Munoz was alweer van groot belang bij KRC Genk en ook Seigers toonde zich heel degelijk achterin.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Salah, die twee keer scoorde voor AA Gent. Castro-Montes was met twee assists als invaller ook zeer goed, De Norre deed met 1 goal en 1 assist ook zijn duit in het zakje en El Khannouss was dé speler van het weekend.

Aanval

In de aanval kiezen we voor Gano (2 goals en 2 assists), Nene (1 goal en 1 assist) en Zinckernagel (1 goal).

Dat levert dan onderstaand elftal op: