El Khannouss blijft op de vlakte: "Niet specifiek naar Qatar om de Belgen te kloppen"

Bilal El Khannouss maakt de tijd van zijn leven mee. Met Genk staat hij op kop van de Jupiler Pro League en nu is het WK-tijd met Marokko.

Het gaat hard voor El Khannouss. En dat door keuzes te maken. Zo speelde hij zondag nog tegen zijn ex-ploeg RSC Anderlecht. “Ik heb hier gespeeld tot de U15. Toen besliste ik om voor Genk te kiezen. Eerlijk gezegd had ik daar nog geen moment spijt van”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Idem dito met zijn keuze van nationale ploeg. “Of ik het ook niet jammer vind dat ik voor Marokko gekozen heb? Bijlange niet. Roberto Martinez heeft de voorbije periode genoeg geprobeerd om me te overhalen, maar mijn keuze voor Marokko was nu eenmaal gemaakt.”

Qatar wordt bijzonder, met een duel ook tegen de Rode Duivels. “Het is nu niet dat ik specifiek naar Qatar reis om de Belgen te kloppen. Ik ben in België geboren, maar elke match daar is even belangrijk. Ik blijf het zelf ongelooflijk vinden dat ik er op mijn achttiende al bij zal zijn.”