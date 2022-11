AA Gent kent sancties voor Yaremchuk-spandoek en gebruik pyrotechnisch materiaal

AA Gent weet welke sancties het krijgt voor de incidenten voor, tijdens en na de match in de Ghelamco Arena tegen Club Brugge.

KAA Gent laat de besluiten van de voetbalbond op haar website weten. “Voor het gebruik en gooien van pyrotechnisch materiaal: een boete van 10.000 euro + 1 officiële wedstrijd met partieel gesloten deuren. Dit laatste is een straf met uitstel gedurende 1 jaar en geldt voor vak 225 in Tribune 2”, klinkt het. “Voor het spandoek aan het adres van Roman Yaremchuk en voor het overige wangedrag in en rond het stadion: een boete van 5.000 euro.”

“Dit betekent dus dat bij nieuwe inbreuken op de voetbalwet binnen het jaar vak 225 gedurende 1 wedstrijd gesloten zal worden. Voorts verhoogt de boeterekening andermaal met 15.000 euro. KAA Gent heeft eerder al aangegeven deze boetes te willen verhalen op de daders.”

“Zoals al gemeld heeft de club samen met de politie ook werk gemaakt van de identificatie van daders. Tegen meerdere personen worden procedures opgestart na de recente incidenten. Naast deze repressieve maatregelen wil KAA Gent ook blijven in dialoog gaan. Maandag sprak de club al met de Supportersraad en later volgt overleg met een delegatie van de ultra’s.”