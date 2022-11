Dimitri De Condé doet belofte over steun aan trainersstaf in moeilijke momenten: "Jullie mogen altijd terugkomen op deze persconferentie van vandaag"

Wouter Vrancken heeft een contract van bepaalde duur tot 2026 getekend. En bij Genk zijn ze van plan om hem dat contract te laten uitdoen, wat er ook gebeurt. Dat liet Head of Football, Dimitri De Condé, duidelijk weten op de persconferentie van gisteren.

De Condé wil Vrancken graag heel lang houden. ''Met dit nieuwe contract willen we aangeven dat we op langere termijn met elkaar verder willen. De laatste jaren was ons grote manco dat we er niet in slaagden om trainers langer aan ons te binden", verklaart hij in HLN. "We willen stabiliteit. Dit nieuwe contract moet dat gevoel onderstrepen. Ik wil er ook meteen bijzeggen dat wij op moeilijke momenten achter onze staf zullen blijven staan. Jullie mogen altijd terugkomen op deze persconferentie vandaag."

Vrancken wordt ook betrokken bij de uitbouw van de club. ''Wouter past op alle mogelijke vlakken bij KRC Genk. Ik denk dan aan begrippen als passie, winnaarsmentaliteit, beleving, trots en creativiteit. Wij beschikken niet over de grootste middelen. Hebben geen investeerders. Daarom moeten wij creatief zijn, en dat zullen we doortrekken naar alle geledingen van de club."