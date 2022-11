Alderweireld wil schitteren op laatste WK: "Er wordt veel van mij verwacht"

Toby Alderweireld begint volgende week aan zijn derde WK. Met de ervaring van bij Royal Antwerp FC op zak.

Toby Alderweireld heeft zijn terugkeer naar België niet beklaagd. De prestaties bij Royal Antwerp FC hebben ervoor gezorgd dat hij helemaal klaar is voor het WK.

“Er werd en wordt heel veel van mij verwacht. Die verwachtingen heb ik ingelost. Die druk vind ik trouwens heel belangrijk. Elke week moet ik laten zien dat ik er sta. Die ervaring neem ik mee naar het WK”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

En op het WK, zo goed als zeker zijn laatste, wil hij schitteren. “Ik weet dus dat we kunnen groeien in zo'n toernooi. We zullen met de spanning moeten omgaan. We zijn geen topfavoriet deze keer. Maar dat staat ons misschien beter, die underdogrol is iets typisch Belgisch.”